Wie geht es für Constantin Schreiber nach dem «Tagesschau»-Aus weiter?

«Energie tanke ich dort, wo die Sonne scheint»

In dem Krimi – dieses Mal bekommt es seine Kommissarin Theodora mit einer Sekte zu tun – gehe es «letztlich um die Kraft der Religion – in meinem Buch spielt eine Sekte die zentrale Rolle. Ich möchte den Leser zum Nachdenken anregen, ab wann Glaube auch missbraucht werden kann», so der Autor, der an seinen Büchern schreibt, wenn er unterwegs ist. Er nutze dafür «gezielt die Zwischenräume, die sich ergeben». Mit Rechtsanwalt und Bestsellerautor Alexander Stevens (44) hat er ebenfalls gerade erst das Buch «Angeklagt» verfasst, das auch demnächst erscheint.