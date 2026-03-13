Wie Mama Heidi: Leni Klum begeistert im «Office Siren»-Look

Zu einer schwarzen Satinbluse mit Knopfleiste trug sie einen klassischen Bleistiftrock. Kitten Heels mit schwarzer Spitze und Perlendetail komplettierten den Look. Auf Accessoires verzichtete sie fast vollständig – nur ein Ring setzte einen dezenten Akzent und unterstrich die Eleganz des Outfits. Das Haar fiel in weichen Wellen, dazu trug sie ein zurückhaltendes Make–up mit roséfarbenem Lippenstift.