Wie Mama Heidi: Leni Klum begeistert im «Office Siren»-Look

Leni Klum (21) hat sich in Sachen Mode einiges von ihrer Mutter Heidi Klum (52) abgeschaut. Bei der Pre–Oscars–Party von «Vanity Fair» zeigte sie sich jetzt in einem verführerischen Business–Look, den so wohl auch die «GNTM»–Chefin getragen hätte.
Zu einer schwarzen Satinbluse mit Knopfleiste trug sie einen klassischen Bleistiftrock. Kitten Heels mit schwarzer Spitze und Perlendetail komplettierten den Look. Auf Accessoires verzichtete sie fast vollständig – nur ein Ring setzte einen dezenten Akzent und unterstrich die Eleganz des Outfits. Das Haar fiel in weichen Wellen, dazu trug sie ein zurückhaltendes Make–up mit roséfarbenem Lippenstift.
Stil–Erbe aus den 2000ern
Das Outfit des Models erinnert an einige Looks ihrer Mutter aus den 2000er–Jahren. Heidi Klum zeigte sich auf dem roten Teppich damals oft in ähnlichen «Office Siren»–Styles. Elegante Anzüge, fliessende Satinstoffe und zurückhaltender Schmuck zählten dabei zu ihren Markenzeichen.
Heidi und Leni bewiesen bereits bei mehreren Auftritten, dass sie modisch im Gleichklang sind. Leni griff auch bereits auf den Kleiderschrank ihrer Mutter zurück. Zu ihrem Abschlussball trug sie etwa ein trägerloses Satinkleid, das Heidi Klum bereits Ende der 90er–Jahre auf dem roten Teppich präsentiert hatte.