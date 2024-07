Wie märchenhaft ist das Leben in der dänischen Königsfamilie?

Dass diese «Verschlankung der Monarchie» nicht nur Vorteile hat, sieht man aktuell am britischen Königshaus. Ist das eine Art Mahnung, doch nicht zu schlank zu werden?

Melchior: In Grossbritannien sah man nach den Krebsdiagnosen von König Charles und Kate, was passiert, wenn zwei Vollzeit–Royals einer verschlankten Organisation unerwartet ausfallen. Die vielen Termine und Verpflichtungen müssen plötzlich von wenigen Schultern gestemmt werden. Einfach alles ausfallen zu lassen, geht nicht, weil nach wie vor die Devise gilt, die Queen Elizabeth II. einmal so formulierte: «Wir müssen gesehen werden, damit die Menschen an uns glauben.» Man braucht einfach eine gewisse Anzahl an Familienmitgliedern, um das System Königshaus am Laufen zu halten und die Monarchie sichtbar zu machen. Auf der anderen Seite muss man dem Steuerzahler signalisieren: Es bekommt nur derjenige Geld, der auch dafür arbeitet. Es ist schon ein Dilemma.