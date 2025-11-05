Wie reiht sich «Predator: Badlands» in das Sci-Fi-Universum ein?

Für «Badlands» wechselt Trachtenberg, von dem auch der im Sommer erschienene Animationsfilm «Predator: Killer of Killers» stammt, nun ans andere Ende der Chronologie. Und da in der fernen Zukunft auch nicht mehr die Erde als Schauplatz dient, ist sein neues Werk der bislang reinrassigste Science–Fiction–Eintrag der langlebigen Filmreihe. Was allen Fans, die auf traditionelle 80ies–Action stehen, daher bewusst sein sollte: Mit dem Original von damals hat «Badlands» nicht mehr viel gemein. Zumindest eine Schwarzenegger–Weisheit scheint aber auch im Jahr 2025 noch zu gelten: «Wenn es blutet, können wir es töten.»