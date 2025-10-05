«Wie Verrückte»: Daniel Day-Lewis über Method Actor

Austin Butler, der lange Zeit nach seinem Auftritt als Elvis Presley in «Elvis» noch wie der «King of Rock ‹n› Roll» sprach, «Succession»–Star Jeremy Strong, der sich für seine Rolle in «The Trial of the Chicago 7» von seinem eigenen Stunt Coordinator verprügeln liess, oder Christian Bale, der für «Der Maschinist» knapp 30 Kilogramm abnahm: Die Schauspielmethode des sogenannten «Method Acting» hat in der Hollywood–Geschichte schon extreme Formen angenommen. Genau dazu hat sich jetzt der zurückgekehrte, dreimalige Oscarpreisträger Daniel Day–Lewis (68) gegenüber der «New York Times» kritisch geäussert.