Wie versteht sich Elif Oskan mit «The Taste»-Kollege Steffen Henssler?

Tim Raue stichelt gern gegen Kollegen – wie erleben Sie persönlich den Umgang unter den Coaches?

Oskan: Der Umgang war sehr respektvoll. Natürlich hatten wir unterschiedliche Meinungen, das gehört ja dazu, aber wir haben einander wirklich zugehört. Ein bisschen Witz muss sein! Das Schöne war: Wir respektieren uns alle für unsere Wege und Errungenschaften. Es war ein sehr schöner, wertschätzender Umgang miteinander und ich vermisse die Jungs. Die gemeinsame Zeit bei «The Taste» schweisst zusammen und ich freue mich wirklich das Ergebnis bald sehen zu dürfen.