Wien für Insider: Eine Reise abseits der Touri-Hochburgen

Märkte als Alltagsbühnen

Märkte sind in Wien mehr als nur Orte des Einkaufs: Sie sind Treffpunkte und Bühnen des Alltags. Neben den bekannten Namen wie dem Naschmarkt und dem Karmelitermarkt prägen auch kleinere Märkte das Leben in den Bezirken: der Rochusmarkt mit seiner überschaubaren, lokalen Atmosphäre, der Servitenmarkt mit seinen regionalen Produkten und handwerklichen Ständen, der Yppenmarkt als Verlängerung des Brunnenmarkts in Ottakring sowie zahlreiche Wochenmärkte auf Plätzen wie der Freyung. All diese Märkte unterscheiden sich in Stimmung und Angebot. Sie reichen vom kosmopolitischen Treiben bis zur ruhigen, fast dörflichen Gelassenheit mancher Wochenmärkte.