Wiener Bürgermeister ehrt Peter Weck zum 95. Geburtstag

Wie «Heute.at» meldet, würdigte der Bürgermeister «Prof. Peter Wecks» aussergewöhnliches Lebenswerk, das Theater, Film und Fernsehen im deutschsprachigen Raum über Jahrzehnte geprägt hat. Ludwig betonte in seiner Laudatio, dass Weck «Generationen von Zuschauern für Qualität sensibilisiert» und gezeigt habe, «dass Unterhaltung und künstlerischer Anspruch sich nicht ausschliessen». Er bezeichnete Weck als «Förderer von Talenten, Teamleiter und visionären Intendanten, der Wien nachhaltig auf der kulturellen Landkarte Europas positioniert» habe.