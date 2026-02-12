Wilde Frisur und langer Bart: Keanu Reeves besucht Formel 1 in Bahrain

So beobachtete er in dem arabischen Land die Testfahrten von der Seitenlinie. Bilder zeigen ihn auch mit einem Mikrofon in der Hand im Gespräch mit dem Formel–1–Reporter Lawrence Barretto. Auch am zweiten Tag der Testfahrten war Reeves vor Ort, diesmal mit geordneteren Haaren und einem lockeren Sakko über dem T–Shirt.