Will Arnett ersetzt David Harbour in «Behemoth!»

Neue Drama–Rolle für Arnett

Für Will Arnett ist es bereits die zweite dramatische Rolle in Folge. Erst kürzlich erhielt er für seine Leistung in der von Bradley Cooper (51) inszenierten Dramedy «Is This Thing On?» grosses Lob. Der bislang vor allem für komödiantische Rollen bekannte Schauspieler wurde für seine Darbietung von Kritikern gefeiert. «Is This Thing On?» läuft am 12. März in den deutschen Kinos an.