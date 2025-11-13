Will Ferrell muss wegen Verletzung Netflix-Dreh pausieren

Der vor allem für komödiantische Rollen bekannte US–Schauspieler Will Ferrell (58) hat sich verletzt und kann deshalb vorübergehend nicht für seine neue Serie drehen. Das berichtet das US–Promi–Portal «TMZ» unter Berufung auf Quellen aus der Produktion.
Abseits des Sets der Serie soll Ferrell sich kürzlich verletzt haben. Glücklicherweise sei die Blessur nicht sonderlich ernsthaft, sie sei aber schwer genug, dass der Schauspieler Szenen nicht drehen konnte, die in dieser Woche auf dem Plan standen.
Was genau passiert sein soll, ist nicht bekannt. Es sei für Ferrell allerdings unmöglich gewesen, die geplanten Szenen «sicher oder bequem» zu drehen. Grössere Auswirkungen scheint das Ganze auf das Projekt nicht zu haben – auch weil die Produzenten demnach den Drehplan anpassen konnten, während Ferrell sich erhole. Es werde erwartet, dass der Schauspieler schon sehr bald ans Set zurückkehrt. Anfragen an den Streamingdienst und Ferrells Vertreter seien bisher unbeantwortet geblieben.
Das ist die neue Serie
Netflix bezeichnet das Projekt als Golf–Comedy–Serie. Ferrell spielt in vorerst zehn Episoden eine fiktive Golflegende. Als einer seiner Widersacher wird Luke Wilson (54) zu sehen sein. Etwa Fortune Feimster (45), Molly Shannon (61), Katelyn Tarver (36), David Hornsby (49) und Chris Parnell (58) spielen weitere Rollen. Einen offiziellen Namen trägt das bisher unbetitelte Projekt nicht. Zudem ist nicht bekannt, wann die Serie genau erscheinen soll. Weitere Infos möchte der Streamingdienst bald mitteilen.