Will nicht «am Set tot umfallen»: Deutet Michael Douglas Rente an?

Diese Projekte hat Michael Douglas noch in der Pipeline

Unabhängig, ob sich für Michael Douglas noch «etwas Besonderes ergeben» wird, gibt es noch Gelegenheiten, den Darsteller auf Leinwand und Bildschirm zu erleben. Bereits abgedreht ist «Looking Through Water». In dem Film, der 2025 in die Kinos kommen soll, spielt Douglas an der Seite seines Sohnes Cameron Douglas (46). Die Dreharbeiten hatten bereits 2022 begonnen.