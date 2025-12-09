Will Smith kehrt mit Cameo nach Bel-Air zurück

Sieben Jahre bis zum gemeinsamen Dreh

Für «Bel–Air»–Schöpfer Morgan Cooper war der Moment schlicht «unvergesslich», wie er gegenüber «Entertainment Weekly» verriet. «Jabari und Will zusammen zu sehen, fühlte sich an wie ein Kreis, der sich schliesst. Es hat sieben Jahre gedauert, bis dieser Moment Wirklichkeit wurde», erklärte er. Cooper erinnerte sich dabei an seine erste Begegnung mit Smith im Jahr 2019 in Miami, als beide gemeinsam an der Entwicklung der Serie arbeiteten. «Hinter dem Monitor zu stehen und ‹Action› für mein Idol zu rufen... das war einfach ein Segen.»