Will Smith und Ehefrau Jada: Seltener Auftritt bei Paris Fashion Week

Auftritt in aufeinander abgestimmten Looks

Seine Eltern erschienen zur Modenschau am Mittwoch ganz in Schwarz. Will Smith trug einen Mantel zu einem Shirt und einer Tweed–Hose. Stiefel und eine getönte Sonnenbrille machten den legeren Look komplett. Jada Pinkett Smith stylte ein rockiges Outfit aus einer Lederhose, einem langen Fellmantel und einer Bluse mit Nieten–Details. Dazu kombinierte sie Nieten–Heels, eine schwarze Sonnenbrille und mehrere Ketten sowie ein Paar Creolen.