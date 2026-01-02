Will Smith wegen sexueller Belästigung verklagt

Verstörende Hinterlassenschaften im Hotelzimmer

Der Kern der Anschuldigungen dreht sich um einen Vorfall im März 2025 in Las Vegas. Wie aus der Klageschrift hervorgeht, die «Variety» vorliegt, verschaffte sich eine unbekannte Person unbefugt Zugang zu Josephs Hotelzimmer. Was der Musiker dort vorfand, beschreibt die Klage als «sexuelle Gewaltandrohung»: Tücher, eine Bierflasche, ein roter Rucksack, HIV–Medikamente mit dem Namen einer anderen Person, ein Ohrring sowie Krankenhaus–Entlassungspapiere. Besonders beunruhigend: Eine handschriftliche Notiz mit den Worten «Ich bin spätestens zurück... nur wir», unterschrieben mit einem Herz und dem Namen «Stone F.»