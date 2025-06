Willi Herren wäre 50 geworden: Bewegende Worte seiner Frau und Tochter

«Wir hätten gross gefeiert, wie du es geliebt hast»

Auch seine Ehefrau ehrt den verstorbenen Entertainer, dessen plötzlicher Tod im Jahr 2021 seine Fans, Freunde und die Familie schockierte. «Wahrscheinlich wäre ich schon seit Tagen im Vorbereitungsstress gewesen – mit Listen, Deko, Überraschungen und viel zu vielen Ideen», malt sich Jasmin Herren in einer Instagram–Story aus. «Wir hätten gross gefeiert, wie du es geliebt hast – mit Freunden, Familie, Musik und Lachen. Stattdessen ist es heute still. Aber in unseren Gedanken ist es immer laut vor Erinnerungen. An dich. An dein Lachen. An all die Geburtstage, die wir zusammen feiern durften.»