Willi Lemke: Legende von Werder Bremen ist tot

Willi Lemke ist tot. Der Politiker und ehemalige Manager des Fussballbundesligisten Werder Bremen starb am Montag, dem 12. August, in Bremen. Dies gab seine Familie nun in einer Traueranzeige bekannt. Lemke wurde 77 Jahre alt. Als Todesursache gaben seine Angehörigen eine Gehirnblutung an. «Sein Tod macht uns sehr traurig und fassungslos, aber wir hatten das grosse Glück, dass wir ihn in seinen letzten Lebensstunden gemeinsam begleiten konnten», heisst es in der Todesanzeige. Willi Lemke hinterlässt eine Frau und vier Kinder.