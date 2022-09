William und Kate mit Harry und Meghan: Vereint in Trauer um die Queen

Während die Brüder den 38-minütigen Trauerzug zu Fuss hinter dem Sarg der Queen abschritten, wurden ihre Frauen mit Limousinen zum Ziel gefahren. Dort angekommen gesellten sich Kate und Meghan jedoch an die jeweilige Seite ihrer Männer. In Formation - William vor Harry rechts, links daneben Kate und Meghan - nahmen sie sichtlich bewegt Abschied von der Queen. Die ehemals «Fab Four» genannten Royals zeigten sich zum ersten Mal gemeinsam nach ihrem Überraschungsauftritt vor Schloss Windsor am Sonntag, wo sie zu viert Beileidsbekundungen entgegennahmen.