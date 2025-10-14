William und Kate: Umzug in die Forest Lodge schon im November?

Prinz William (43) und Prinzessin Kate (43) ziehen angeblich früher um als erwartet. Wie die «Daily Mail» berichtet, wollte das royale Paar ursprünglich bis Weihnachten vom Adelaide Cottage in die benachbarte Forest Lodge ziehen. Nun findet der Hauswechsel offenbar schon einige Wochen vorher statt.
Der britischen Zeitung zufolge sollen die Arbeiten in dem neuen Anwesen der Familie des Thronfolgers bereits abgeschlossen sein. William und Kate hoffen, dass sie bis zum 5. November einziehen können. Um das Herrenhaus mit acht Schlafzimmern sei eine Sicherheitszone eingerichtet worden. Mitarbeiter der Royals sind laut dem Bericht «derzeit damit beschäftigt, die Habseligkeiten der Familie in das frisch renovierte Anwesen zu bringen».
Umzug soll ein Neuanfang werden
William und Kate wollen ihren drei Kindern Prinz George (12), Prinzessin Charlotte (10) und Prinz Louis (7) mit dem Umzug einen «Neuanfang» ermöglichen, heisst es. Ihre Zeit im Adelaide Cottage sei von unglücklichen Erinnerungen geprägt gewesen. Im August 2022 war die Familie vom Londoner Kensington Palast auf das Anwesen in Windsor gezogen. Wenige Wochen später, im September 2022, starb Williams Grossmutter, Queen Elizabeth II.
Letztes Jahr wurde dann sowohl bei Kate als auch bei König Charles (76) Krebs diagnostiziert. Kate unterzog sich einer Chemotherapie und befindet sich nun in Remission. «Leider sind mit dem Adelaide Cottage wirklich einige schwierige Erinnerungen verbunden», sagte eine Quelle der «Daily Mail». «Sie haben dort einige ihrer schwierigsten Zeiten durchlebt.» Über den nun anstehenden Umzug sei die Familie sehr glücklich, sie freuen sich «auf einen Neuanfang».
Bei der 328 Jahre alten Forest Lodge handelt es sich um ein denkmalgeschütztes Gebäude mit Stuckverzierung, Marmorkaminen und venezianischen Fenstern. Es soll acht Schlafzimmer bieten. Das Anwesen umfasst ausserdem mehrere Cottages, einen grossen Teich und einen Tennisplatz. Wie «The Sun» berichtete, soll es der langfristige Wohnsitz der Familie werden – auch nach seiner Thronbesteigung will William angeblich nicht mit seiner Frau und den drei Kindern in den Buckingham Palast nach London ziehen.