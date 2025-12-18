«Willkommen 2026»: Diese Stars feiern auf der schwimmenden Bühne

Nach jahrelanger Berlin–Tradition schlägt das ZDF einen neuen Kurs ein: Die grosse Silvestershow «Willkommen 2026» wird am 31. Dezember ab 20:15 Uhr erstmals aus Hamburg gesendet. Die HafenCity verwandelt sich dafür in eine riesige Party–Location. Tausende Gäste können vor Ort dabei sein, Millionen Zuschauer feiern deutschlandweit an den TV–Geräten mit. Das bewährte Moderationsduo Andrea Kiewel (60) und Johannes B. Kerner (61) führt durch den Abend.