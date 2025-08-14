Wim Wenders wird 80: Ein Regisseur mit unbändigem Freiheitsdrang

Nach seinen Frühwerken, darunter die Romanverfilmung «Die Angst des Tormanns beim Elfmeter» und «Der scharlachrote Buchstabe», wurde das Roadmovie zu seiner Passion. Vornehmlich, weil es von allen Genres perfekt seinen eigenen Durst nach künstlerischer Freiheit stillte. Durch seine beiden Werke «Alice in den Städten» und «Im Lauf der Zeit» habe er erkannt, dass man dank des Roadmovies «diesen Beruf des Filmregisseurs auch unterwegs ausüben konnte und dass es eine Art Film gab, wo man kontinuierlich und chronologisch erzählen durfte». Dass hierbei stets «die Route das Drehbuch» schreibt und zudem Musik eine tragende Rolle einnehmen kann, sogar einnehmen muss, habe ihn als Filmschaffenden besonders gereizt. Denn ein Roadmovie ohne Musik sei «praktisch undenkbar».