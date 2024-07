Wimbledon-Auftakt: David Beckham kommt mit seiner Mutter

Für gewöhnlich sind auch die britischen Royals gern gesehene Besucher in Wimbledon – insbesondere Prinzessin Kate (42), die als grosser Tennisfan gilt und Schirmherrin des «All England Lawn Tennis and Croquet Club» ist, der die Championships ausrichtet. Ob sie in diesem Jahr das Turnier besucht, ist bisher nicht offiziell bekannt. Die Ehefrau von Prinz William (42) hatte im März öffentlich gemacht, dass sie an Krebs erkrankt ist. Sie befindet sich in Behandlung und hat in den vergangenen Wochen weitestgehend keine öffentlichen Termine wahrgenommen.