Wimbledon: Leonardo DiCaprio ausnahmsweise ganz ohne Cap

Häufig sieht man Leonardo DiCaprio (50) in der Öffentlichkeit mit Baseballcap oder sonstiger Kopfbedeckung und geradezu vermummt. Für einen Wimbledon–Besuch am 11. Juli entschied sich der Hollywoodstar ausnahmsweise einmal gegen eine Kappe. Auf Bildern ist der Schauspieler in grauem Blazer und weissem T–Shirt zu sehen. Und auch eine Sonnenbrille durfte nicht fehlen. Er wirkt auf manchen Aufnahmen in das Match vertieft, auf anderen grinst er breit.