Wincent Weiss: «Ich bin bei mir selbst angekommen»

Früher haben Sie sich oft selbst gehetzt. Wie hat sich das geändert?

Weiss: Ich bin schon ein sehr getriebener und ambitionierter Mensch. Ich will viel zu oft höher, schneller, weiter. Mir kann es auch manchmal gar nicht schnell genug gehen, mich weiterzuentwickeln und das Ziel zu erreichen. Ich muss mich da ein bisschen bremsen. Das habe ich in den letzten zwei, drei Jahren gelernt, weil ich sehr viel Zeit mit mir selbst verbracht habe. Es gab diese Zwangspause durch Corona, danach war ich auch noch in Therapie und habe sehr viel gesprochen. Dabei bin ich mir über sehr viele Dinge klar geworden – was ich in meinem Leben machen möchte und wo ich hin will. Dann justiert man irgendwann sein Leben so, dass es ausbalanciert ist und kein ständiges Gerenne mehr. Das Leben ist ein ständiges Gehen, es fliesst immer weiter, aber die Fliessgeschwindigkeit kann man selbst bestimmen.