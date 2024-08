Winfried Glatzeder: «Ich wurde auf die Kackschaufel reduziert»

Schauspieler Winfried Glatzeder (79, «Oderbruch») hat die Jubiläumsstaffel des RTL–Dschungelcamps «Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel–Legenden» (neueste Folge zuerst via RTL+, am Folgetag im linearen Fernsehen bei RTL) an Tag acht verlassen. Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news zeigt sich der ehemalige Student (1965–1969) der Hochschule für Film und Fernsehen in Potsdam–Babelsberg vor allem von der Professionalität beeindruckt, die die vielen erfolgreichen Reality–TV–Stars im Camp an den Tag legten.