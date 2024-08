Winona Ryder: Festnahme hatte «enorme Auswirkungen» auf ihre Karriere

Entsetzt vom rauen Ton im Internet

Während ihrer Karrierepause habe sich in der Branche viel verändert. Sie sei «wirklich erschrocken» über den rauen Ton im Internet, der gegenüber jungen Schauspielerinnen angeschlagen werde. «Es fühlte sich an, als gäbe es in der Branche und der Kultur einen Wandel in Bezug darauf, was akzeptabel und was belohnt wird», sagte sie. Bereits in einem Interview mit «Net–A–Porter» im Jahr 2016 hatte Ryder über ihre Hollywood–Auszeit gesprochen. Diese sei genau das gewesen, was sie gebraucht habe. «Psychologisch muss ich an einem Punkt gewesen sein, an dem ich einfach aufhören wollte», sagte sie damals. Sie habe nicht «das Verbrechen des Jahrhunderts» begangen. «Aber es verschaffte mir die Zeit, die ich wirklich brauchte, in der ich nach San Francisco zurückkehrte und mich wieder Dingen widmete, die ... ich hatte einfach andere Interessen, ehrlich gesagt.»