«Wir freuen uns riesig»: Gülcan Kamps erwartet ihr zweites Kind

Fünf Jahre Kampf um das erste Kind

In der Vergangenheit hat die 43–Jährige aber durchaus offen über ihren steinigen Weg zur Mutterschaft gesprochen. Fünf Jahre lang versuchten sie und ihr Ehemann demnach, ein Baby zu bekommen. «Manchmal dachte ich, dass ich alleine auf der Welt bin. Ein unerfüllter Kinderwunsch ist wie ein Marathon. Man muss sehen, ob man bis zum Ende durchhält», berichtete sie bei ihrer ersten Schwangerschaft im Interview mit «Bunte». Sie hatte bereits Möglichkeiten wie Leihmutterschaft oder Adoption in Erwägung gezogen, als sie nicht schwanger wurde. Umso grösser war die Freude, als es schliesslich klappte – und jetzt noch mal.