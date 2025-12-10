«Wir mögen es einfach»: Birgit Schrowange zieht nach München

Der Umzug nach München sei der Wunsch ihres Mannes gewesen, der dort studiert hat. Mehrere Dinge haben offenbar den Ausschlag gegeben, dass sich die beiden nun ganz in der Stadt niederlassen: «Die Nähe zu Italien und den Bergen war sehr reizvoll», so Schrowange. «Ich lebe schon lange in Köln und jetzt noch mal eine andere Stadt neu zu erleben und zu erkunden, ist toll. Wir sind beide frei – mein Mann hat auch aufgehört zu arbeiten – und der hohe Freizeitwert macht München aus. Ich habe auch schon ein paar nette Läden gefunden, wo ich gerne hingehe. Wir mögen es einfach!» Rund um die Uhr werden sie aber wohl nicht in der Isarmetropole sein: «Wir werden zwischen München und Mallorca pendeln, wo wir auch eine Wohnung haben.»