«Wirklich traurig»: Christina Hänni reagiert auf «Let's Dance»-Aus

Weiter erklärt sie ihren 374.000 Followerinnen und Followern: «Und gleich ein paar Sachen vorweg: Nein, ich bin nicht schwanger. Nein, ich bin nicht in Elternzeit. Und klar, ich bin wirklich traurig darüber. Und nein, ich hab noch keinen Plan, wie es jetzt weitergeht.» Trotz der Worte wirkt Hänni im Video gut gelaunt – vielleicht auch wegen der «guten News», die sie andeutet. Was es damit auf sich hat, «finden wir gemeinsam heraus», sagt sie.