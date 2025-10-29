Witziges Video: Patrice Aminati vergleicht Halloween mit und ohne Kids

Die Krankheit befindet sich im vierten Stadium, der Krebs hat bereits gestreut. Anfang Oktober hat Aminati ihren Followern unter Tränen der Erleichterung mitgeteilt, dass sie ihre letzte Bestrahlung abgeschlossen hat. Die studierte Psychologin wird nun nur noch palliativ behandelt. Der Krebs wird also nicht mehr bekämpft, die Ärzte behandeln nur noch die Schmerzen der Patientin.