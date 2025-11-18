WM-Qualifikation: Fast zehn Millionen sehen Sieg der DFB-Elf

ZDF dominiert am Montag mit Fussball

Damit ging der Tagessieg bei den Quoten am gestrigen 17. November laut Angaben der AGF Videoforschung eindeutig an das ZDF. Beim Gesamtpublikum schalteten knapp 9,68 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ein, was einem Marktanteil von 38 Prozent entspricht. Bei der Vorberichterstattung ab 20:15 Uhr waren es bereits etwas mehr als fünf Millionen und damit 26 Prozent.