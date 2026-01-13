Wo ist Timothy Busfield? US-Marshals unterstützen die Polizei

«Die Kinder wurden gegroomed»

Auf Anraten eines Anwalts brachten die Eltern ihre Söhne ins Krankenhaus. Dort hätten Fachleute festgestellt, dass die Jungen «gegroomed» worden seien, heisst es im Haftbefehl. Der Fall erfüllte jedoch zunächst nicht die Kriterien der Behörden für eine Strafverfolgung. Mit Grooming wird das systematische Anbahnen sexuellen Missbrauchs von Kindern oder Jugendlichen bezeichnet, bei dem Täter gezielt Vertrauen aufbauen, um später Grenzen zu überschreiten und Gewalt auszuüben.