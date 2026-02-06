Wohin? Reisen im facettenreichen Februar

Auch Tierbeobachtungen haben in dieser sogenannten Green Season ihren Reiz. Im Etosha–Nationalpark verteilen sich die Tiere zwar stärker, was Sichtungen weniger planbar macht, dafür lassen sich viele Jungtiere sowie eine grosse Vielfalt an Vogelarten beobachten. Die Temperaturen sind hoch und können feucht wirken, Regenfälle können zudem einzelne Strassen zeitweise beeinträchtigen. Namibia ist daher im Februar weniger ein Ziel für schnelle Safaris, sondern für Reisende, die flexibel sind und die Weite, Ruhe und natürliche Dynamik des Landes bewusst schätzen.