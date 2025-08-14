Wolfgang Hepp verlässt «Die Fallers»

Mit Hepps Abgang steht die Serie vor einem Wendepunkt. Die junge Generation muss nun den Fallerhof in die Zukunft führen. Eine Aufgabe, die sowohl in der Fiktion als auch in der Realität der Serie neue Wege erfordert. Die Macher setzen dabei verstärkt auf digitale Strategien: Nach dem Prinzip «Online First» stehen vier aktuelle Folgen bereits vor der TV–Ausstrahlung in der ARD Mediathek zur Verfügung.