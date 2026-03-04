Wolke Hegenbarth über Fake News: «Das grenzte an Rufmord»

Denn die Realität sah ganz anders aus, als die Gerüchteküche es suggerierte. Zum Zeitpunkt der Falschmeldungen hatte sie gerade einen ARD–Film abgedreht und war zugleich dabei, gleich zwei grössere Projekte unter Dach und Fach zu bringen. «Wieso bitte sollte ich mit 40 in Rente gehen?», fragt Hegenbarth in Interview. «Ausserdem habe ich in den letzten Jahren viel gearbeitet, nur wenig gedreht.»