Wolke Hegenbarth verrät: So lange ist sie wirklich schon verheiratet

Die Hochzeitsfotos, die das Paar dem Magazin zur Verfügung stellte, zeigen sie in einem lockeren blasslila Sommerkleid mit Blütenkranz und weissem Schleier im Haar sowie ihn in weisser Hose und weiss–schwarz–kariertem Sakko. Nach der Trauung ging es auf eine Bootstour auf die Spree. An Bord schnitten sie traditionell eine Hochzeitstorte an. «Salted Caramel Buttercreme – ein absoluter Oberkracher», schwärmt Hegenbarth noch heute.