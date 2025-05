Wollte Diddy ihn töten? Jamie Foxx spricht über Verschwörungstheorie

Als Jamie Foxx (57) 2023 nach einem medizinischen Notfall im Krankenhaus lag, blühten diverse Verschwörungstheorien. In einem Interview mit «The Hollywood Reporter» hat sich der Komiker nun dazu geäussert. In der Klinik schnappte er sich demnach eines Tages sein Smartphone, weil er wissen wollte, was die Aussenwelt so über ihn dachte. Dabei stiess er auf Dinge wie «Puffy hat versucht, mich umzubringen». Der früher als Puff Daddy bekannte Sean «Diddy» Combs (55), der gerade wegen schwerer Missbrauchsvorwürfe vor Gericht steht, habe seinen Ex–Kumpel Foxx vergiftet, so eine Verschwörungstheorie. «Nein, Puffy hat nicht versucht, mich umzubringen», stellte Jamie Foxx gegenüber «The Hollywood Reporter» nun knapp klar.