Wotan Wilke Möhring freut sich auf «Wer weiss denn sowas?»

Der Schauspieler bringt bereits Quiz–Erfahrung mit. «Ich war ja schon ein paarmal eingeladen und jetzt darf ich immer kommen: das finde ich super! Von absurd bis unglaublich – ich bin für alle Fragen zu haben. Und wenn ich die Antwort mal nicht weiss, dann wird halt möglichst gut geraten», so Wotan Wilke Möhring.