Wotan Wilke Möhring: Wegen «Wer weiss denn sowas?» weniger «Tatort»?

Als Hauptkommissar Thorsten Falke löst er im hohen Norden als Milch trinkender LKA–Beamter bereits seit 2013 knifflige Kriminalfälle. Insgesamt war Möhring bereits 21–mal in einem «Tatort» als Hauptfigur zu sehen, zuletzt im April 2025. Ein bis zwei Fälle muss er also im Schnitt pro Jahr lösen. Lässt sich das mit der neuen Aufgabe als Quizshow–Teamkapitän überhaupt vereinbaren? Für den verantwortlichen NDR offenbar überhaupt kein Problem: Auf Nachfrage der Nachrichtenagentur spot on news versicherte eine Sprecherin des Senders: «Die Verpflichtungen für die Quizshow beeinflussen die ‹Tatort›–Produktionen nicht, die Anzahl der Folgen bleibt unverändert.»