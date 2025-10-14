Wotan Wilke Möhring: Wegen «Wer weiss denn sowas?» weniger «Tatort»?

Seit dieser Woche ist der «Tatort»–Star Wotan Wilke Möhring (58) fester Bestandteil der ARD–Quizshow «Wer weiss denn sowas?». An der Seite von Moderator Kai Pflaume (58) nimmt der Schauspieler neben Mitstreiter Bernhard Hoëcker (55) als Teamkapitän am Ratepult Platz. Damit ersetzt er Vorgänger Elton (54), der in diesem Jahr seinen Abschied feierte. Immer montags bis freitags um 18 Uhr quizzt Möhring nun im Ersten – flankiert von wiederkehrenden XXL–Ausgaben am Samstagabend zur Primetime. Hat der viel beschäftigte Darsteller da überhaupt noch genügend Zeit für seinen «Tatort»?
Als Hauptkommissar Thorsten Falke löst er im hohen Norden als Milch trinkender LKA–Beamter bereits seit 2013 knifflige Kriminalfälle. Insgesamt war Möhring bereits 21–mal in einem «Tatort» als Hauptfigur zu sehen, zuletzt im April 2025. Ein bis zwei Fälle muss er also im Schnitt pro Jahr lösen. Lässt sich das mit der neuen Aufgabe als Quizshow–Teamkapitän überhaupt vereinbaren? Für den verantwortlichen NDR offenbar überhaupt kein Problem: Auf Nachfrage der Nachrichtenagentur spot on news versicherte eine Sprecherin des Senders: «Die Verpflichtungen für die Quizshow beeinflussen die ‹Tatort›–Produktionen nicht, die Anzahl der Folgen bleibt unverändert.»
Premiere beim «Tatort»: Wotan Wilke Möhring im Dezember in Doppelfolge zu sehen
Wie erst im September bekannt wurde, bekommt Falke in Zukunft im Übrigen wieder tatkräftige Unterstützung. Nach den Abgängen der Kommissarinnen Lorenz (Petra Schmidt–Schaller, 45, 2013–2015) und Grosz (Franziska Weisz, 45, 2016–2024) ermittelte Falke zunächst erst einmal auf eigene Faust. Demnächst gibt es jedoch mit Cyber–Kriminalist Schmitt (Denis Moschitto, 48) männliche Unterstützung. Zum Auftakt gibt es gleich eine zweiteilige Doppelfolge «Ein guter Tag / Schwarzer Schnee», die am 21. Dezember ausgestrahlt werden wird. Übrigens ein Novum in der 55–jährigen «Tatort»–Historie.