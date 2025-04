Sie macht den Big Apple zum Laufsteg

Wow-Auftritt in New York City: Heidi Klum zeigt viel Bein

Die Paparazzi in New York City dürften sich derzeit freuen: Denn Heidi Klum liefert ihnen in den verschiedensten Looks fast täglich neues Fotomaterial. Dabei wagt sie – wie man es von ihr kennt – auch sehr freizügige Stylings. So wie jetzt in einem sehr kurzen Minirock.