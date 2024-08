Wrestling-Star Sid Eudy ist gestorben

Seine Wrestling–Karriere begann Eudy, der als Lord Humongous, Sid Vicious, Sid Justice oder Sycho Sid bekannt wurde, in den 1980er–Jahren und war in mehreren Wrestling–Promotionen aktiv. Dazu gehörten Stationen bei World Championship Wrestling (WCW) und der WWE, wo er sich 1991 verpflichtete und unter anderem gegen Hulk Hogan (71) in den Ring stieg. Er holte mehrmals den WWF World Heavyweight Champion–Titel und den WCW World Heavyweight–Titel. 2001 zog er sich bei der WCW eine schwere Verletzung zu. 2012 kehrte er nach 15 Jahren in die WWE zurück und hatte im selben Jahr ein Auftritt bei Monday Night RAW. Eudy hinterlässt seine Ehefrau und zwei Söhne.