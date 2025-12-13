Wunderschöne Reiseziele abseits der Touristen

Das vergessene Kyoto

In Japan werden unterdessen mehr als 40 Millionen Touristinnen und Touristen im Jahr 2025 laut eines kürzlichen Berichts der «The Japan Times» erwartet. Viele, die erstmals das Land besuchen, verschlage es laut «Fodor's Travel» aber wohl vor allem nach Tokio, Kyoto und Osaka. Dabei gibt es doch beispielsweise auch Tsuruoka, eine Stadt in der Präfektur Yamagata, in der es demnach vor rund 200 Jahren so zugegangen sei, wie heute in Kyoto. Über die vielen Jahre habe die Stadt zwar die Besuchermassen verloren, «aber definitiv nicht ihren Charme».