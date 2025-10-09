Schweizer Illustrierte Logo

  3. «Wunderschöner Sonnenschein»: Heidi Klum gratuliert Tochter Lou
Jüngste Tochter wird 16 Jahre alt

«Wunderschöner Sonnenschein»: Heidi Klum gratuliert Tochter Lou

Heidi Klum wird nostalgisch: Ihre jüngste Tochter Lou feiert ihren 16. Geburtstag. Die stolze Mutter gratuliert ihr auf Instagram und teilt dazu Aufnahmen aus vergangenen Tagen.

Heidi Klums jüngste Tochter Lou feiert am 9. Oktober Geburtstag. Phamous/BACKGRID

Bei Heidi Klum (52) steht mal wieder eine Party an: Ihre Tochter Lou wird am 9. Oktober 16 Jahre alt. Wie für die «Germany's next Topmodel»–Chefin üblich, zelebriert sie diesen Tag mit einer Instagram–Zeitreise.

«Lou, mein wunderschöner Sonnenschein», beginnt Klum ihre Geburtstagsgrüsse an ihr jüngstes Kind. Dazu teilt sie mehrere Bilder und Videos, die Lou als Kind zeigen. «Alles Gute zum 16. Geburtstag. Ich liebe dich von ganzem Herzen», heisst es weiter.

Ein Blick in die Vergangenheit

In den Clips ist beispielsweise zu sehen, wie die kleine Lou ihrer Mutter ein Lied vorsingt oder die Kerzen an ihrem fünftem Geburtstag auspustet. Ausserdem teilte Klum ein Video, in dem ihre Jüngste in einem Kleidchen durch den Garten stolziert und damit offenbar schon früh in die Fussstapfen des Models trat.

Lou stammt aus Heidi Klums Ehe mit Sänger Seal (62). Die beiden waren von 2005 bis 2014 verheiratet und haben gemeinsam vier Kinder grossgezogen. Seal adoptierte Klums älteste Tochter Leni (21) aus einer Liaison mit Flavio Briatore, zusammen haben sie zudem noch die Söhne Henry (20) und Johan (18). Einige der Bilder zeigen das Geburtstagskind auch mit ihren Geschwistern.

Die Tradition, zu jedem Geburtstag ihres Nachwuchses einen Rückblick mit Kinderfotos und Videos zu posten, pflegt Heidi Klum seit Jahren. Erst vor einem Monat gab es für Sohn Henry ebenfalls einen Rückblick in die Vergangenheit. Während Klum ihre Kinder lange Zeit aus der Öffentlichkeit heraushielt, gibt sie heute zahlreiche Einblicke in deren Kindheit. Inzwischen begleitet auch Lou ihre Mutter oder ihren Vater zu Events.

Prominente Glückwünsche

Heidi Klums Beitrag nutzen auch Prominente, um Lou zu gratulieren. Unter anderem Schauspielerin Diana Amft, Fotograf Rankin, Model Bruce Darnell, «GNTM»–Siegerin Barbara Meier oder Choreografin Nikeata Thompson sendeten Glückwünsche und Herzen.

Von SpotOn vor 47 Minuten
