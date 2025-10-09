«Wunderschöner Sonnenschein»: Heidi Klum gratuliert Tochter Lou

Die Tradition, zu jedem Geburtstag ihres Nachwuchses einen Rückblick mit Kinderfotos und Videos zu posten, pflegt Heidi Klum seit Jahren. Erst vor einem Monat gab es für Sohn Henry ebenfalls einen Rückblick in die Vergangenheit. Während Klum ihre Kinder lange Zeit aus der Öffentlichkeit heraushielt, gibt sie heute zahlreiche Einblicke in deren Kindheit. Inzwischen begleitet auch Lou ihre Mutter oder ihren Vater zu Events.