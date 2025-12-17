«Würde es weiterempfehlen»: Auch Caro Daur liess Eizellen einfrieren

So behielt sie die erste Runde der Eizellenentnahme, die «früher in diesem Jahr» stattfand, für sich. Denn sie habe es als eine sehr persönliche Erfahrung angesehen. Doch nun habe sie realisiert, wie wichtig es sei, darüber zu sprechen. «Dieses Thema kann einem wirklich viel Freiheit geben und ehrlicherweise würde ich es weiterempfehlen.» Sie denke, dass es anderen Frauen helfen könne, wenn sie darüber berichte. Zudem könne es dazu beitragen, solche Gespräche zu normalisieren. Das sei sehr wichtig.