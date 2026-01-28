«Wut in Taten verwandeln»: Katy Perry fordert zu Protest gegen ICE auf

In dem dazugehörigen Post erklärt sie ihren Anhängern, dass sie die Macht hätten, das US–Parlament zum Stopp der ICE–Finanzierung zu bewegen. Die Sängerin ruft dazu auf, Protestschreiben an US–Senatoren zu schicken oder bei ihnen anzurufen. Die Vorlage für eine konkrete Formulierung für ein Beschwerdeschreiben lieferte sie gleich mit. Darin heisst es, die Verhaftungen von US–Bürgern und Ausländern sowie Angriffe auf friedliche Demonstranten seien «nicht mehr zu ertragen».