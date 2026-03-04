Xiaomi 17 Ultra im Test: Leica-Look mit viel Leistung

Kleiner Wermutstropfen: So beeindruckend das Kamerapaket auch wirkt, das Modul trägt deutlich auf und macht das Gerät spürbar kopflastig. In der Hand kippt das 17 Ultra deshalb leicht nach vorn, besonders beim einhändigen Tippen – mit Hülle relativiert sich das zwar, ganz verschwindet es aber nicht. Das liegt aber auch am angenehm geringen Gewicht von nur 219 Gramm. Beim 17 Ultra ist der Foto–Anspruch somit merklich kein Nebenthema – das sieht und spürt man sofort.