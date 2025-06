«XY gelöst»: Wer ist der ehemalige SEK-Leiter Martin Textor?

Ein raffinierter Plan mit überraschendem Detail

Am 11. und 18. Juni zeigt das ZDF um 20:15 Uhr vier neue Folgen der True–Crime–Reihe mit Moderator Sven Voss. Eine davon behandelt einen der spektakulärsten Kriminalfälle der deutschen Geschichte: den Millionenraub von Berlin–Zehlendorf am 27. Juni 1995. Vier maskierte und schwer bewaffnete Männer stürmten damals eine Bankfiliale, nahmen 16 Kunden und Angestellte als Geiseln und forderten 17 Millionen DM Lösegeld – eine Summe, die in sechs Stunden kaum zu beschaffen war.