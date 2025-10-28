«Yeliz & Jimi - We Are Family?!» startet Anfang Dezember auf Sky

«Es ist Jimis letzte Chance, die er hat, nach allem, was passiert ist», macht Yeliz Koc im Teaser–Trailer deutlich. Nach zahlreichen Schlagzeilen habe sie gesagt: «Der wird mein Kind niemals zu sehen bekommen.» Doch Jimi Blue Ochsenknecht «möchte zeigen, dass man es besser machen kann, auch wenn ich Scheisse gebaut habe», erklärt er in dem Clip. «Wenn er noch einmal geht, dann braucht er nicht wiederzukommen», betont Koc.