Yeliz Koc stellt klar: Kein Liebes-Comeback mit Jimi Blue Ochsenknecht

Von Drama zu Harmonie

Jahre voller Streit und öffentlicher Auseinandersetzungen folgten. Yeliz Koc warf ihrem Ex–Partner wiederholt vor, sich nicht ausreichend um die gemeinsame Tochter zu kümmern. Umso bemerkenswerter ist die aktuelle Entwicklung. Das harmonische Foto von der Hochzeit einer gemeinsamen Freundin, bei der Yeliz laut Medienberichten als Trauzeugin fungierte und Jimi Blue ebenfalls unter den Gästen war, zeigt deutlich: Die beiden haben einen Weg gefunden, miteinander umzugehen. Zwar nicht als Liebespaar, aber als Eltern.