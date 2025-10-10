Yeliz Koc zieht ins «Forsthaus Rampensau» - aber ohne Jimi Blue

Doch Ersatz wurde offenbar schnell gefunden: Yeliz Koc zieht laut Ankündigung mit ihrer engen Freundin Dilara Kruse (34), Ehefrau des ehemaligen Nationalspielers Max Kruse (37), ein. Koc und Kruse lernten sich 2023 bei «Promi Big Brother» kennen und traten seitdem mehrfach gemeinsam öffentlich auf. «Wir sind richtig gute Freunde geworden, fast wie Schwestern», sagte Kruse damals nach ihrem Auszug aus dem Container. Nun sollen die beiden als Team im «Forsthaus» antreten.